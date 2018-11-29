У прибережній зоні Німеччини завершили укладання труб "Північного потоку-2"

У "Газпромі" запевняють, що будівництво газопроводу йде відповідно до графіка.

У «Газпромі» запевняють, що будівництво газопроводу йде відповідно до графіка.

Москва. 29 листопада. УНІАН. У російській компанії «Газпром» заявили про завершення укладання труб газопроводу «Північний потік-2» у прибережній зоні Німеччини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Газпрому».

«Будівництво газопроводу йде відповідно до графіка. До теперішнього часу сумарно на дно Балтійського моря укладено близько 300 км труб. Зокрема, завершено укладання обох ниток у прибережній зоні Німеччини, ведуться роботи в територіальних водах та у виключній економічній зоні Німеччини, а також у виключній економічній зоні Фінляндії», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".