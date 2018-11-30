На фінпоказники ДТЕК Енерго вплинула відсутність збитків від втрати підприємств в зоні АТО

Зміна курсу національної валюти стала негативним чинником. Компанія отримала збиток від курсових різниць в розмірі 0,6 млрд грн за 9 місяців 2018 року.

ДТЕК Енерго у січні-вересні 2018 року отримав чистий прибуток – 3,4 млрд грн. Нагадаємо, що прибуток компанії за 6 місяців 2018 року склала 5,4 млрд грн.

На показники компанії продовжує впливати відсутність 3,9 млрд грн збитків від втрати активів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Компанія консолідованої звітності за січень-вересень 2017 року загальний збиток по НКТ оцінила в 3,9 млрд грн.

Зміна курсу національної валюти стала негативним чинником. Компанія отримала збиток від курсових різниць в розмірі 0,6 млрд грн за 9 місяців 2018 року.

Як повідомлялося, підприємства компанії є найбільшими платниками податків у центральний та місцеві бюджети. За даними Державної фіскальної служби України, за підсумками першого півріччя 2018 року топ-100 найбільших платників податків країни увійшли ДТЕК Павлоградвугілля, ДТЕК Добропіллявугілля, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Східенерго, ДТЕК Західенерго та Київенерго.