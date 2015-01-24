Україна продовжуватиме купувати вугілля за кордоном

Про це повідомив сьогодні у Житомирі заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелік.

"Нас лають за імпорт, який ми оформили з Російською Федерацією. А немає у нас виходу - працюють обидві ( енергетичні) системи (російська і українська-УНІАН) разом. Якби ми адаптувалися до Європи, тоді можна було б бути відрізаними в енергетичному плані від Росії ", - сказав чиновник.

За його словами, наразі через події на сході України енергетична система нашої держави продовжує зазнавати великих втрат.

"У нас величезні втрати вугільних можливостей, будемо закуповувати імпорт. Закуповуємо відкрито, де тільки можна- пропозиції розглядаються усі. Вугілля купуємо (за кордоном-УНІАН), і це ми будемо обов'язково робити", - зазначив заступник міністра.

Він також наголосив, що ситуація з енергозабезпеченням на сході України зараз залишається вкрай важкою.

Читайте такожУкраїна у 2014 році імпортувала вугілля на $1,8 млрд«У нас дуже важка зараз ситуація (з енергозабезпеченням –УНІАН) на сходні Україні. Ситуацію неможливо передбачити. Ми втратили шляху вивозу вугілля з території Донеччини, основний постачальник вугілля у нас - Донбас, і сьогодні ми його практично втратили», - сказав він.

Водночас Светелік зауважив, що вжиті урядом у грудні минулого року заходи із заощадження електроенергії дозволили зберегти дієвість енергетичної системи України.