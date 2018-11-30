"Укрнафта" з початку року сплатила до бюджету 6,5 мільярда гривень ренти

Загалом цьогоріч "Укрнафта" планує сплатити близько 7,2 мільярда гривень ренти, при цьому до місцевих бюджетів буде перераховано 360 мільйонів гривень.

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" за січень-жовтень цього року сплатила 6,5 мільярда гривень ренти за видобуток нафти і газу, з цієї суми 324,1 мільйона гривень були спрямовані до місцевих бюджетів.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початку цього року рентна плата компанії до бюджетів усіх рівнів становить 6,5 мільярда гривень, з яких 324,1 мільйона гривень надійшли до місцевих бюджетів", - повідомили в компанії.

Зокрема, за жовтень 2018 року компанія сплатила до державного та місцевих бюджетів всіх рівнів 779,3 мільйона гривень рентної плати

Згідно з повідомленням, найвагоміші надходження у вересні отримали громади і обласні бюджети Сумській (16,2 мільйона гривень), Івано-Франківській (8,8 мільйона гривень), Полтавській (6,7 мільйона гривень) областей.

"Рента компанії за 10 місяців перевищила відповідний прогнозований показник на 2018 рік. Тому, "Укрнафта" переглянула прогноз і за останніми оцінками сплатить близько 7,2 мільярда гривень ренти в 2018 році, з яких до бюджетів областей, районів та громад загалом надійде близько 360 мільйонів гривень доходів", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року в Україні було внесено низку змін до Податкового кодексу. Одним з них стало обов'язкове відрахування до місцевих бюджетів 5% ренти, яку платять нафтогазові компанії (95% і надалі надходитиме до держбюджету). Механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти і газу.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (м. Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.