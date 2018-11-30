В Україні знову перенесли перехід на нову схему роботи газового ринку

Раніше «Укртрансгаз» звернувся до НКРЕКП з пропозицією відтермінувати перехід на добове балансування до закінчення опалювального сезону.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла запуск добового балансування на ринку газу України з 1 грудня на 1 березня 2018 року.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 30 листопада.

Раніше прес-служба оператора газотранспортної системи України «Укртрансгазу» повідомляла, що станом на 22 листопада тільки 103 з 229 замовників послуг з транспортування змогли подати номінації вчасно і належним чином. Інші трейдери передали оператору ГТС номінації з порушеннями.

Крім того, за результатами тестування інформаційної платформи, яка почалася 19 жовтня, "Укртрансгаз" констатує неприпустимо низьку активність учасників ринку у цьому процесі.

Зокрема, лише 17% замовників послуг з транспортування газу на регулярній основі виконували дії в системі добового балансування з початку тестового періоду; третина операторів газорозподільних мереж (16 із 44) взагалі проігнорували необхідність попереднього тестування платформи і не надали жодних даних про своїх споживачів газу; 42% зареєстрованих користувачів в інформаційній платформі жодного разу не зайшли до системи протягом останнього місяця.

Також зазначалося, що більшість облгазів основною причиною своєї бездіяльності називають критичні кадрові проблеми: брак фахівців з необхідними кваліфікаційними навичками, висока плинність персоналу і т. д.

У зв'язку з цим «Укртрансгаз» звернувся до НКРЕКП з пропозицією відтермінувати перехід на добове балансування до закінчення опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада «Нафтогаз України» звинуватив облгази, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу, в саботажі впровадження добового балансування на ринку газу України, що ставить під загрозу проходження опалювального сезону.

В кінці вересня НКРЕКП перенесла запуск добового балансування на ринку газу України з 1 жовтня на 1 грудня 2018 року.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

Подобове балансування ринку газу – це точне покриття попиту на газ його реальною пропозицією протягом однієї доби. Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери та видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу постачання блакитного палива в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту. «Укртрансгаз» за допомогою балансуючого ринку вирівнюватиме обсяг попиту та пропозиції.