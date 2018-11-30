«Нафтогаз» продовжив на рік повноваження в. о. голови «Укртрансгазу»
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» продовжила до 30 грудня 2019 року повноваження тимчасово виконуючого обов'язки президента держкомпанії «Укртрансгаз», що є оператором газотранспортної системи України, віце-президента компанії Андрія Хоменка.
Читайте такожВ Україні знову перенесли перехід на нову схему роботи газового ринку
Згідно з повідомленням «Укртрансгазу» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення було прийнято 27 листопада.
Як повідомляв УНІАН, Хоменко був призначений тимчасово виконуючим обов'язки президента компанії замість Мирослава Химка у квітні 2018 року. Термін його повноважень - до 1 грудня 2018 року.
Химко виконував обов'язки голови «Укртрансгазу» після звільнення президента «Укртрансгаз» Ігоря Прокопіва, який обіймав посаду голови компанії з серпня 2014 року. Цій відставці передувала заява Коболєва про підозрілі операції в «Укртрансгазі» за 2016 рік на суму 1,5 млрд грн.
Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».