«Нафтогаз» продовжив на рік повноваження в. о. голови «Укртрансгазу»

Повноваження тимчасово виконуючого обов'язки президента «Укртрансгазу» продовжено до 30 грудня 2019 року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» продовжила до 30 грудня 2019 року повноваження тимчасово виконуючого обов'язки президента держкомпанії «Укртрансгаз», що є оператором газотранспортної системи України, віце-президента компанії Андрія Хоменка.

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Згідно з повідомленням «Укртрансгазу» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідне рішення було прийнято 27 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Хоменко був призначений тимчасово виконуючим обов'язки президента компанії замість Мирослава Химка у квітні 2018 року. Термін його повноважень - до 1 грудня 2018 року.

Химко виконував обов'язки голови «Укртрансгазу» після звільнення президента «Укртрансгаз» Ігоря Прокопіва, який обіймав посаду голови компанії з серпня 2014 року. Цій відставці передувала заява Коболєва про підозрілі операції в «Укртрансгазі» за 2016 рік на суму 1,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».