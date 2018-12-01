Клімкін: "Північний потік-2" є "тотальним газовим зашморгом" для Європи

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна має докладати зусиль для набуття енергетичної незалежності.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі є «тотальним газовим зашморгом» для Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Республіки Польща Яцеком Чапутовічем сьогодні у Києві.

"Ми маємо спільну позицію стосовно російських маніпуляцій, які, на жаль, підтримуються деякими європейськими політиками, щодо спорудження "Північного потоку-2". Всім прекрасно зрозуміло, що це тотальний газовий зашморг для Європи, і всі прекрасно пам'ятають, що російський газ - це завжди нервово-паралітичний газ, як у випадку "Новічка", - наголосив Клімкін.

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Він вважає, що Україна має докладати зусиль для набуття енергетичної незалежності.

"Маємо прийти до нашої енергетичної незалежності, збільшувати власний видобуток, а в разі необхідності отримувати газ через цивілізовані і дружні країни, в тому числі такі як Польща", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України будується поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

29 листопада у «Газпромі» заявили про завершення прокладання труб газопроводу «Північний потік-2» у прибережній зоні Німеччини.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".