Гройсман назвав "Північний потік–2" формою замаскованої війни проти Європи

Партнерам на Заході Україна запропонувала разом управляти діючою газотранспортною системою.

Російський проект газогону «Північний потік–2» - це форма прихованої війни проти Європи і європейських споживачів.

Читайте такожКлімкін: "Північний потік-2" є "тотальним газовим зашморгом" для Європи

Про це в інтерв’ю виданню Die Welt сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, інформує департамент Кабінету міністрів.

«Північний потік» – 2 - це форма замаскованої війни проти Європи. Ми знаємо, як це - бути залежним від Росії в енергетично-політичному плані. З власного досвіду нам відомо, як це небезпечно. Тож зараз ми розглядаємо цей проект, як геополітичну зброю Росії», - сказав Гройсман.

Він наголосив, що збереження Україною статусу пріоритетного транзитера газу має велике безпеково-політичне значення для всієї Європи.

«Ми запропонували партнерам на Заході разом управляти нашою газотранспортною системою. Спроможність її становить 140 млрд кубметрів. Наші газосховища дозволяють зберігати запаси до 1000 днів. Це великий потенціал», - додав глава українського уряду.