ОПЕК покине одна з країн

За словами міністра Катару, країна вийде з ОПЕК в січні 2019 року.

Катар у січні 2019 року вийде з Організації країн-нафтоекспортерів нафти.

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Про це в понеділок заявив міністр енергетики країни Саад Аль-Каабі, передає Рейтер.

Рішення про вихід з ОПЕК було прийнято після того, як Катар переглянув шляхи посилення своєї ролі на міжнародній арені і поліпшення планування довгострокової стратегії, сказав Аль-Каабі на прес-конференції.

Довідка. ОПЕК - міжнародна міжурядова організація, створена нафтодобувними країнами з метою контролю квот видобутку на нафту. До складу ОПЕК входять 15 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Іран, Ірак, Конго, Кувейт, Катар, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Саудівська Аравія, Екваторіальна Гвінея і Еквадор.

Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2/3 світових запасів нафти.