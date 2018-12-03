Аналітики назвали теплову генерацію в Україні найбільш неефективною та дорогою у світі

Середній тариф для українських ТЕС за мегават-годину (МВт-год) становить 70 доларів.

Теплова генерація в Україні найбільш неефективна та дорога у світі, йдеться в звіті "Powering down coal" незалежного фінансового аналітичного центру Carbon Tracker.

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Згідно зі звітом, середній тариф для українських ТЕС за мегават-годину (МВт-год) становить 70 доларів, тоді як у найближчих конкурентів України в рейтингу найдорожчої теплової генерації: Європейського Союзу, Південній Кореї і Японії тариф становить від 50 до 60 доларів за МВт-год. Найменший тариф для ТЕС – в Індонезії - 40 за МВт-год.

"Після української приватизації, де ніби притягували приватні інвестиції, після декількох років управління вугільними електростанціями ефективними менеджерами приватних компаній, після багатомільярдних інвестиційних надбавок на реконструкцію і модернізацію станцій (рішення КМУ 648-р), які включалися в тарифи, ми маємо найнеефективніші в світі вугільні електростанції з найвищими у світі тарифами. І, при цьому, найбагатшого олігарха, який цими станціями володіє", - прокоментував результати даного дослідження на своїй сторінці в Facebook експерт у сфері енергетики Андрій Герус.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року була затверджена формула "Роттердам+". Згідно з нею, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). У Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

У серпні 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) початок кримінальне провадження, в рамках якого підозрюються голова і члени колишнього складу НКРЭКУ, які, діючи в інтересах генеруючих компаній-операторів теплоелектростанцій, при формуванні оптової ринкової ціни необґрунтовано включили в неї формулу, яка завищує вартість енергетичного вугілля в тарифах на електроенергію (формула "Роттердам+"). Згідно позиції НАБУ, такі дії НКРЭКУ призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставні витрати.