Транзит російського газу через Україну скоротився на 7%

При цьому в листопаді транзит газу скоротився на 12,3%.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-листопаді 2018 року скоротився на 7,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 79,162 мільярда кубометрів.

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Про це повідомляє оператор газотранспортної системи - держкомпанія "Укртрансгаз".

Зокрема, за листопад транзит газу з РФ територією України становив 7,1 мільярда кубометрів, що на 12,3% менше, ніж за листопад минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала до Європейського Союзу рекордні за останні кілька років обсяги газу - 93 мільярди кубометрів.