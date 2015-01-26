На ринку нафти черговий обвал слідом за падінням євро

На світових торгах у понеділок, 26 січня, ціни на нафту знижуються слідом за євро після оголошення підсумків парламентських виборів в Греції, що відбулися в неділю, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,41 до $48,38 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,52 до $45,07. Протягом чотирьох найближчих тижнів ціна на Brent може повернутися до зазначеного 13 січня рівня $45,19, за розрахунками аналітиків.

Читайте такожІран прогнозує падіння цін на нафту до $25 за барельЗа попередніми результатами виборів у Греції, перемогла партія Syriza, що може призвести до конфлікту країни з міжнародними кредиторами. На цьому тлі курс євро до долара знизився до 11-річного мінімуму.

Різниця в цінах двох еталонів перевищила $3 за барель після повідомлення про значне підвищення запасів нафти в США.

Новий король Саудівської Аравії Салман залишив на посаді міністра нафтової промисловості Алі аль-Наїмі, розраховуючи заспокоїти ринки після смерті короля Абдулли.

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