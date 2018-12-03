Україна скоротила імпорт газу майже на чверть

Найбільші обсяги блакитного палива були імпортовані зі Словаччини.

Україна в січні-листопаді 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротила імпорт природного газу на 22,7%, або на 2,98 млрд куб. м, - до 10,113 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи - держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, імпорт газу в зазначений період здійснювався виключно з Європи.

Зокрема, за 11 місяців було імпортовано 6,23 млрд куб. м газу Словацьким газотранспортним коридором, а також з Польщі та Угорщини - 0,66 млрд куб. м і 3,2 млрд куб. м відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу лише з ЄС, у 2017 році - 13,9 млрд куб. м. Загальна вартість імпортного газу в минулому році становила 3,228 млрд дол.