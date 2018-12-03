Запаси газу в українських сховищах скоротилися до 16 мільярдів кубів

Станом на 1 грудня українські газові сховища заповнені на 51%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону відбору (7 листопада) скоротилися на 6,6%, або на 1,1 мільярда кубометрів, - до 16 мільярдів кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України - держкомпанії "Укртрансгаз".

За станом на 1 грудня запаси газу в ПСГ становлять 16,052 мільярда кубометрів, що на 0,1% менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (16,072 мільярда кубометрів).

Зокрема, за даними компанії, 1 грудня зі сховищ відібрано 78,96 мільйона кубометрів газу.

Зазначається, що станом на 1 грудня українські газові сховища заповнені на 51%.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону.

Україна до початку опалювального сезону 2018-2019 років накопичила в ПСГ 17,2 мільярда кубометрів газу, що є рекордним показником за останні шість років.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну з країн ЄС.

100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".