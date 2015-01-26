"Нафтогаз" має намір більше ніж удвічі завищити ціну на газ для населення - ЗМІ

Розрахована "Нафтогазом" економічна собівартість видобутку газу в Україні на рівні 5430 грн (320 доларів) за тисячу кубометрів за курсу 17 грн/дол. є явно завищеною.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише Людмила Симонова.

Провівши розрахунки, автор з'ясувала, що середньозважена ціна газу, враховуючи імпорт за ринковими цінами обсягу, якого не вистачає для внутрішнього споживання, становить 2222 грн/тис. куб. м, або 130,7 дол.

Симонова у своїй статті наводить проведені розрахунки вартості газу:

"І якщо ми говоримо, що в Україні для населення є газ власного видобутку і виходимо з собівартості цього газу, то необхідно врахувати, що газу, що видобувається "Укргазвидобуванням", всього 13,5 млрд кубометрів. Інший газ продається за ринковими цінами і неважливо, звідки він - з України чи Росії.

Таким чином, до 13,5 млрд кубометрів потрібно докупити ще 7 млрд (тепло для населення), 0,7 млрд (бюджетних установ) і 15,1-13,5=1,6 млрд кубометрів для населення (приватних домогосподарств). Разом додатково потрібно придбати 9,3 млрд кубометрів.

Сказати, якою повинна бути собівартість газу на сьогоднішній день, досить складно через помилки, необґрунтованість та некоректність у наведеному розрахунку. Але спробуємо перерахувати ці цифри і хоча б трохи наблизити їх до декларованої економічної собівартості.

Читайте такожКабмін докапіталізує «Нафтогаз» на 31,5 млрд гривень за рахунок випуску боргових паперів

При цьому не будемо враховувати амортизацію прав користування надрами, оскільки НАК за це не платить і не повинна платити. Ціну капіталу порахуємо за коректною формулою: від вартості активів у розмірі 74,2 млрд грн, а ставку ціни капіталу візьмемо як для громадського сектору в розмірі 3%. Тоді ціна капіталу в собівартості становитиме 165 грн/тис. куб. м, або 2,22 млрд грн, що навіть в два рази більше, ніж кошти, необхідні НАКу на нові вкладення. Думаю, що цю цифру цілком можна було б зменшити вдвічі, особливо якщо правильно визначити справедливу вартість активів.

Податок на прибуток у цій ситуації складе 36,2 грн. Додаємо до нього 552,2 грн (прямі витрати плюс сумнівна амортизація основних засобів, розглянуті вище) і ціну капіталу в собівартості в розмірі 165 грн і отримуємо 753,4 грн/тис. куб. м. Враховуючи, що плата за надра становить 20% від ціни, вирішуємо нехитру алгебраїчну задачку і отримуємо 941,75 грн/тис. куб. м, де плата за надра - 188,35 грн.

Читайте такожКоболєв: повне витіснення «Газпрому» з українського ринку - «питання часу»

До речі, населення першої категорії вже платить трохи більше отриманої нами ціни, а саме - 1075 грн/тис. куб. м, а другої категорії - майже в два рази більше! Дивно при цьому, що "Укргазвидобування" продає газорозподільним компаніям газ за фіксованим тарифом - 450 грн/тис. куб. м. Якби газорозподільні компанії залишалися державними, то різниця в ціні все одно потрапляла б НАКу. Але в ситуації, коли ці компанії на 50, а то й на всі 100% приватні, хотілося б задати питання: на якій підставі ці компанії отримують 50% від різниці між 1075 і 450 грн, тобто 625 х 50% = 312,5 грн на кожній тисячі кубометрів? Сподіваюся, нескладно помножити на обсяг газу, щоб зрозуміти, що 4,2 млрд грн відлітають в приватні руки без будь-якої на те підстави? І це при продажу газу для населення першої категорії, про інші взагалі промовчу.

Якщо припустити, що додаткові 9,3 млрд кубометрів будуть закуповуватися за ринковою ціною, яка в січні-березні становитиме 4080 за тисячу кубометрів, можна порахувати середню ціну газу: (941,75х13,5+4080х9,3) / (13,5+9,3) = 2222 грн/тис. куб. м, або 130,7 дол. Звертаю увагу на те, що це середня ціна, яка не враховує категорії платників. Якщо знати відсоток по кожній категорії, можна було б більш точно розрахувати цю величину, і, ймовірно, виявиться, що можна не підвищувати ціну для першої категорії, вона і так на сьогодні досить велика".

Відомо, що в Україні три основні категорії газоспоживачів, тобто платників за газ. Для першої категорії, при використанні до 2 тис. кубометрів газу в рік, його ціна складає 1089 грн/тис. куб. м, або 64 дол.; друга категорія при використанні до 6 тис. кубометрів платить 1788 грн/тис. куб. м, або 105,2 дол.; третя категорія споживає понад 6 тис. кубометрів на рік.