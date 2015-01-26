Україна з 25 січня на третину збільшила імпорт газу з ЄС

Україна з 25 січня збільшила імпорт природного газу з Євросоюзу на 30% - до 42,7 млн куб. м на добу, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

«Хороша новина у цей сумний день прийшла по смс з ЦДУ (Центральне диспетчерське управління – УНІАН): Дата: 25.01.2015. Надходження для України: ... в т.ч. з країн ЄС: 42,7 (млн куб. м – УНІАН)», - написав 25 січня Коболєв на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Таким чином, добові поставки газу з ЄС перевищують імпорт з РФ приблизно на 10%.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, з ЄС – зріс удвічі, до 5,1 млрд кубометрів.