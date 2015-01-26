Кабмін ще на місяць продовжив надзвичайні заходи в енергетиці

Кабінет міністрів України ще на місяць продовжив дію надзвичайних заходів на ринку електроенергії для забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єднаної енергосистеми України.

Відповідне рішення закріплено в урядовому розпорядженні від 14 січня, яке опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 24 січня 2015 року.

Цей режим дає можливість Національній комісії з регулювання в енергетиці та сфері комунальних послуг оперативно впливати на ринок в умовах гострого дефіциту енергоресурсів в опалювальний сезон. Зокрема, НКРЕКУ може встановлювати додаткові платежі енергокомпаніям, коригувати тарифи на електроенергію, а також інвестиційні програми компаній. Крім того, Нацкомісія може змінювати алгоритм розподілу коштів на оптовому ринку електроенергії.

Критеріями НС є: зниження резерву енергогенеруючих потужностей об'єднаної енергосистеми нижче допустимого рівня протягом трьох днів, критично низький рівень забезпечення ТЕС паливом, а також наявність більш ніж тримісячної заборгованості перед виробниками за спожиту електроенергію.

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Тимчасові надзвичайні заходи включають: обмеження цін на ринку електроенергії, встановлення особливих умов купівлі-продажу електроенергії, встановлення обов'язкових вимог до виробництва, постачання і купівлі-продажу електроенергії, а також встановлення умов експорту або імпорту електроенергії.

Запроваджувані заходи є тимчасовими і термін їх дії не перевищує один місяць. Водночас Кабмін може продовжити цей період, але не більше ніж ще на один місяць. У період дії надзвичайних заходів всі суб'єкти ринку електроенергії незалежно від форми власності зобов'язані діяти за стандартами операційної безпеки функціонування об'єднаної енергосистеми з урахуванням оперативних команд держпідприємства «Укренерго».