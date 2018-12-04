Росія в черговий раз не змогла запустити електростанції в окупованому Криму

"Ростех" втретє просить відкласти введення енергоблоків.

"Ростех" не зміг у раніше визначений термін здати електростанції в анексованому Криму, на будівництво яких вже витрачено 71 мільярд рублів (1,07 мільярда доларів), і втретє запропонував перенести їх запуск.

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Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на заступника міністра енергетики РФ Андрія Черезова.

"Ростех" попросив Міненерго перенести терміни запуску двох електростанцій в окупованому Криму - "Таврійської" і "Балаклавської" ТЕС в Сімферополі та Севастополі відповідно.

Перші блоки обох станцій запустили з запізненням на місяць, і вони працюють в режимі пусконалагодження.

За останніми даними, два енергоблоки цих кримських електростанцій можна буде запустити не раніше березня 2019 року, тоді як вони мали працювати з березня 2018 року.

"Ростех" вже втретє просить відкласти введення енергоблоків. Перший раз запуск зірвався через "проблему з генеруючим обладнанням".

Структура "Ростеха" купила німецькі газові турбіни Siemens (російських турбін такої великої потужності не існує), сподіваючись, що санкції проти Криму скасують. Поставка затримувалася, "Ростех" намагався змінити постачальника, але не зміг, і в підсумку змонтував в окупованому Криму турбіни Siemens, що викликало міжнародний скандал і нову хвилю санкцій щодо Росії, німецька компанія заявила про припинення співпраці з російськими держкомпаніями.

Вдруге (у червні) запустити енергоблоки також не вдалося через те, що, нібито, підрядники не побудували газові відводи і мережі для нових електростанцій.

У квітні Арбітражний апеляційний суд Російської Федерації підтвердив рішення Арбітражного суду Москви та відхилив позов дочірньої компанії Siemens до структур держконцерну "Ростех" у справі про незаконне транспортування німецьких турбін до анексованого Криму.

У грудні Арбітражний суд Москви відмовив у задоволенні позову німецького концерну Siemens до її російського партнера "Технопромекспорт". Концерн вимагав повернути турбіни, які були відправлені до окупованого Криму в обхід санкцій ЄС.

Німецький концерн Siemens повідомляв про те, що поставив російському "Технопромекспорту" чотири газові турбіни, майданчиком для яких, згідно з контрактом, повинна стати нова ТЕС на Тамані.