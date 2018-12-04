У Києві через порив на магістралі без тепла залишилось 750 будівель
14:14, 04 грудня 2018Енергетика
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Зокрема, теплопостачання немає у 10 лікувальних закладах, 23 дитсадках та 11 школах.
Без тепла залишились більше 500 будинків / santex-nk.ru
У Солом’янському районі Києва сьогодні, 4 грудня, на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару відбувся порив у тепловому колекторі, через що без тепла залишились 750 будівель.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Солом’янської райгосадміністрації.
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«Унаслідок пориву без теплопостачання залишилось 750 будівель, з них 509 житлових будинків, 10 лікувальних закладів, 23 дитячих навчальних заклади та 11 шкіл», - йдеться у повідомленні.
На даний момент відповідні комунальні служби вже поінформовано, теплопостачання обіцяють відновити протягом доби.
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