Суд заборонив передавати особисті дані споживачів газу Мінфіну

Надання органам виконавчої влади необмежених повноважень є несумісним з принципом верховенства права, відзначили в суді.

Окружний адміністративний суд Києва призупинив частину положень постанови уряду «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу» від 19 жовтня 2018 року, що стосуються передачі особистих даних споживачів Міністерству фінансів без попередньої згоди самих споживачів, повідомила прес-служба «Регіональної газовій компанії» (РГК).

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«На думку суддів, Кабмін не зміг спростувати порушення Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основних свобод. У тексті постанови також йдеться, що надання органам виконавчої влади необмежених повноважень є несумісним з принципом верховенства права. Вони повинні бути обмежені гарантіями невтручання в права людини. Судді посилаються на судову практику Європейського суду з прав людини, зокрема, рішення у справах «Котій проти України» та «Зосімов проти України», - йдеться в повідомленні.

Водночас підкреслюється, що у даному процесі не оспорюються частини постанови, що стосуються ціни на газ, також вони не зачіпають домовленостей з МВФ.

У прес-службі нагадали, що 11 жовтня 2018 Конституційний суд заборонив Мінфіну отримувати персональні дані громадян для проведення верифікації субсидій, оскільки це суперечить Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада України не підтримала поправку до закону про національну безпеку України про створення єдиної бази абонентів - споживачів природного газу, метою якої є значне скорочення частки побутових споживачів природного газу, так званих «мертвих душ», яких реально не існує і на яких облгаз-збут списують обсяги газу.

За даними голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, частка таких неіснуючих побутових споживачів природного газу в цілому по Україні становить 10%.

Під час перевірки отримувачів житлово-комунальних субсидій у січні-вересні Мінфін запобіг неефективному використанню 5,9 млрд грн бюджетних коштів і повернув до бюджету 46,5 млн грн.

При цьому Мінфін не втручається в особисте чи сімейне життя громадян, оскільки працює з даними, отриманими до 11 жовтня 2018 року на підставі діючих нормативно-правових актів.

Для комплексного врегулювання питань верифікації Мінфін розробив і подав на розгляд Кабінету міністрів відповідний законопроект, а також завершує впровадження нової сучасної автоматизованої інформаційно-аналітичної платформи, яка має значно підвищити оперативність, якість та прозорість процесу верифікації.

«Регіональна Газова Компанія» управляє близько 20 газорозподільними компаніями, які належать бізнесменові Дмитру Фірташу.