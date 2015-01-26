З 1 лютого знизять тарифи на електроенергію для промисловості у нічний час

Тариф знизять для зменшення споживання у пікові години вдень.

Відповідне рішення закріплене у постанові комісії від 22 січня 2015 року.

Зокрема, нічний тарифний коефіцієнт на споживання електроенергії для юридичних осіб знижується до 0,35 від 0,4, денний - до 1,8 від 1,85 (для двузонных тарифів).

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Водночас для тризонних тарифів нічний коефіцієнт знижений до 0,25 з 0,35, а піковий - до 1,8 з 2. Водночас напівпіковий коефіцієнт залишений незмінним - 1,02.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України у грудні 2014 року запропонувало підприємствам перейти на роботу в нічний час для зниження споживання електроенергії у пікові години.

У кінці листопада «Укренерго» закликало до зниження споживання електроенергії через гострий дефіцит вугілля для потреб теплових електростанцій.

У компанії наголошували, що за одночасного вимкнення лише однієї електролампи потужністю 60 Вт усіма побутовими споживачами зниження споживання електричної потужності відбудеться на величину понад 1 000 МВт. Це становить близько 4% від навантаження в цілому по Україні у вечірній час доби.

Нагадаємо, у грудні УНІАН також повідомляв, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, планує знизити тариф на електроенергію для населення у нічний час для зниження споживання у пікові години вдень.

Довідка УНІАН. Україна у вересні, вперше за тривалий період, почала імпорт енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько половини електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу та вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії. На сьогоднішній день уникнути віялових відключень в Україні дозволяє імпорт електроенергії з РФ.