Посередники "Росатома" за допомогою АМКУ зривають поставки обладнання на українські АЕС - «Енергоатом»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) заборонив «Енергоатому» укладати договір з українським виробником, надавши преференції посереднику, який «проштовхує» продукцію російських виробників та внесений у «чорний список» постачальників, які неодноразово зривали поставки обладнання для АЕС, сказано в повідомленні «Енергоатому».

Як повідомили в компанії, таке рішення АМКУ ухвалив 21 січня 2015 року, розглянувши скаргу ТОВ "Промислово-фінансова компанія "Укрспецэнергопостач" про порушення НАЕК "Енергоатом" законодавства під час проведення переговорної процедури закупівлі - "частини насосів і компресорів". Цим рішенням він зобов'язав «Енергоатом» скасувати процедуру закупівлі, яку компанія планувала здійснити в одного постачальника - сумського НВО ім. Фрунзе, єдиного у країні виробника зазначеної номенклатури.



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«Це вже друга скарга «Укрспеценергопостач» на «Енергоатом», яку задовольнив АМКУ щодо зазначеної закупівлі», - зазначають у компанії.

В «Енергоатомі» нагадали, що раніше Антимонопольний комітет підтримав вимогу цієї компанії-посередника, коли вона, представляючи інтереси російського монополіста (підприємства концерну «Росатом»), зірвала закупівлю обладнання в НВО ім. Фрунзе.

Під час слухань колегія АМКУ наголошувала на необхідності проведення відкритих конкурсних торгів, спираючись лише на бездоказову інформацію скаржника, який без надання відповідних документів (на підставі видаткової накладної, без сертифікату відповідності від заводу виробника) стверджував, що може запропонувати «Енергоатому» обладнання, вироблене НВО ім. Фрунзе за ціною нижче, ніж у виробника.

«Звідки раптом у цього посередника могло з'явитися обладнання сумського підприємства, якщо досі він наполягав на унікальній розробці росіян, яку нібито ніхто в Україні не має права виробляти? На наш погляд - і про це повідомили колегії АМКУ - відбулася змова між «Укспеценергопостач» та ТОВ «Інвестиційна група «Перше Джерело», яка раніше викупила запчастини для насосів у НВО ім. Фрунзе і вже намагалася запропонувати їх «Енергоатому» за ціною вдвічі більше, ніж у виробника», - наголошується в повідомленні «Енергоатому».

«В Україні зазначені запчастини виробляє лише НВО імені Фрунзе. І відповідний висновок Київського інституту «Енергопроект» компанія «Енергоатом» надавала АМКУ раніше. Саме НВО імені Фрунзе письмово повідомив «Енергоатому», що на даний час воно припинило всі дилерські повноваження щодо продукції і не планує їх відновлювати. Тому хочу запитати членів колегії - навіщо «Енергоатому» оголошувати відкриті торги, якщо крім НВО імені Фрунзе ніхто на них не прийде, тому що нам точно відомо, що ті, хто раніше надавав продукцію заводу, зараз не мають на це офіційного дозволу», - цитує прес-служба слова першого заступника директора ВП «Атомкомплект» Валерія Годунка.

«Компанія глибоко стурбована тим фактом, що АМКУ вже другий раз блокує «Енергоатому» закупівлю обладнання, критично важливого для безпеки функціонування енергоблоків атомних електростанцій», - зазначають у компанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що АМКУ розгляне скаргу компанії-представника російського постачальника на «Енергоатом».

Довідка УНІАН. 18 листопада 2014 року адмінколегія АМК задовольнила попередню скаргу «Укрспеценергопостач» про порушення з боку «Енергоатому» порядку проведення процедури закупівлі запасних частин до насосів виробництва НВО ім. Фрунзе. У своїх виступах на слуханнях в АМК представники «Укрспеценергопостач» стверджували, що НВО ім. Фрунзе не має права на виробництво запчастин до ГЦН-195, тому що відповідна технічна документація належить російським підприємствам і в Україну не передавалася. Представники «Укрспеценергопостач» офіційно підтвердили, що представляють в Україні інтереси виробника обладнання для насосів ГЦН-195, який входить до складу російської державної корпорації «Росатом».

Головний циркуляційний насос (ГЦН-195) використовується у трубопровідних системах охолодження першого контуру ядерних реакторів типу ВВЕР-1000 для забезпечення відведення тепла від реакторної установки.