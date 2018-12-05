Керченський інцидент показав, що "Північний потік-2" є поганою ідеєю - Держдепартамент США

Американські дипломати заявили, що напад Росії на українські судна в Керченській протоці нагадує, чому не можна дозволити реалізувати "Північний потік-2".

Остаточна реалізація проекту з побудовою газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі послабить стримування російської агресії, яку Росія здійснює проти України.

Про це заявив високопосадовець Державного департаменту США на правах анонімності в неурядовій організації Північноатлантична рада, йдеться на сайті Держдепу.

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"Керченський інцидент має бути нагадуванням для усіх наших європейських партнерів, чому "Північний потік-2" є такою поганою ідеєю", - наголосив він.

"Я би сказав, що Керченський інцидент є нагадуванням, що якщо ви маєте більш розвинутий рівень газової інфраструктури в обхід України через "Північний потік-2", тим слабкіше стримування - стримування російських дій, спрямованих на військову агресію", - зазначив він.

За словами чиновника, є практичні причини, чому "Північний потік-2" не має бути реалізований, і також причини, пов'язані з безпекою України.