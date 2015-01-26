"Енергоатом" розраховує на поставки американського обладнання для ЦСВЯП до 2020 року

Першу чергу ЦСВЯП планується ввести в експлуатацію у 2017 році.

Про це йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, голови «Енергоатому» та Holtec 26 січня у Брюсселі уклали додаткову угоду до контракту про будівництво у Чорнобильській зоні відчуження ЦСВЯП, у якому було узгоджено порядок реалізації проекту.

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«Поставки обладнання за контрактом повинні бути виконані до кінця 2020 року, причому ключовий етап розробки - від 2015 до 2017 р., протягом якого буде виконане проектування та будівництво сховища, здійснене постачання і впровадження обладнання та технологій Holtec, а також заплановане введення сховища в експлуатацію», - зазначають в «Енергоатомі».

У прес-службі повідомляють, що додаткова угода, зокрема, передбачає, що проектування і будівництво сховища буде здійснювати НАЕК «Енергоатом». У свою чергу, Holtec International буде поставляти спеціальне обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива, а також обладнання для його транспортування.

Причому у повідомленні уточнюється, що Holtec International поставить для ЦСВЯП 94 системи зберігання відпрацьованого ядерного палива, а подальше виробництво цих систем буде відбуватися в Україні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2014 року Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

«Енергоатом» заплатить американської компанії Holtec International до кінця 2020 року майже 300 млн дол. за обладнання для ЦСВЯП у Чорнобильській зоні.

Планується, що проектні роботи з пускового комплексу будуть завершені до кінця 2017 року.

Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще в кінці 2004 року, проте з низки причин, у тому числі через зміну політичної кон'юнктури та економічну кризу 2008 року, проект був фактично заморожений.

У березні 2012 року «Енергоатом» прогнозував введення першої черги ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2015 році.

Загальна місткість сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомні електростанції із 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.