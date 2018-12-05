Депутати визначать майбутнє "зеленої" енергетики в Україні

Як пояснив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель, наразі вся галузь відновлюваної енергетики знаходиться під загрозою зупинки у разі неприйняття закону.

Комітет Верховної Ради України з питань ПЕК на засіданні 4 грудня прийняв рішення підтримати законопроект про запровадження тендерного механізму стимулювання відновлюваної енергетики. За основу взяли компромісний варіант — законопроект 8449-д, який найближчим часом мають винести на розгляд у сесійній залі.

Серед запропонованих новацій у законопроекті, Комітет підтримав зменшення “зеленого тарифу” для сонячних електростанцій на 25% (у 2020 році) з подальшим зменшенням на 2,5% кожного року, протягом 3х років. Щодо вітрових електростанцій — планується зменшення “зеленого тарифу” на 10% з подальшим зменшенням на 1,5% кожного року, протягом 3х років.

Таким чином, за декілька років, вартість “зеленого тарифу” знизиться на 32,5% для сонячної генерації та на 14,5% для вітрової генерації, що приведе існуючий “зелений тариф” у відповідність до матеріально-технічних затрат на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики.

Запропонований термін введення аукціонів з 2020 року, а не раніше, обумовлений, в першу чергу, значним обсягом підготовки та технічним процесом введення аукціонів в експлуатацію: “Тільки розробка підзаконних нормативно-правових актів після прийняття закону займе не менше трьох місяців. Після чого, необхідно буде розробити технічне рішення на базі Prozorro та провести перші пілотні аукціони. При всьому бажанні учасників ринку “зеленої” енергетики перейти до тендерів швидше, раніше 2020 року це реалізувати неможливо”, — зазначають в Українській асоціації відновлюваної енергетики.

Доречі, джерела стверджують, що погоджений на Комітеті варіант законопроекту можуть винести на перше читання вже завтра, 6 грудня. Експерти та громадськість сподіваються, що депутатам вистачить політичної волі дати зелене світло розвитку “зеленої” енергетики в Україні.

Як пояснив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель, наразі вся галузь відновлюваної енергетики знаходиться під загрозою зупинки.

“Рішення про підтримку компромісного законопроекту було прийнято дуже складно. І незважаючи на те, що законопроект буде винесений на розгляд у сесійну залу в першому читанні, ціла галузь знаходиться під загрозою зупинки у випадку не прийняття законопроекту 8449-д. Від голосування депутатів буде залежати, чи підтвердимо ми як країна стратегічний вибір на користь розвитку чистих джерел енергії, чи і далі будемо залежати від шкідливої традиційної генерації”, — наголосив він.

Як прокоментував рішення Комітету в.о. голови Комітету з ПЕК народний депутат України Олександр Домбровський, “запровадження системи аукціонів знизить вартість “зеленої” енергії для споживачів та створить умови для ефективної конкуренції”. Також він зазначив, що перехід до формули “аукціонів”, це — цивілізований шлях, “який пройшов Європейський союз, США, Японія, весь цивілізований світ”.

“Ми повинні дати новий горизонт планування та перспективи для інвесторів. Нова система підтримки, що запропонована у тексті доопрацьованого законопроекту, повинна збалансувати інтереси споживачів електричної енергії та інших учасників ринку, забезпечивши подальший розвиток відновлюваної енергетики та зменшивши зростання фінансового навантаження на кінцеву ціну електричної енергії”, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше свою позицію про необхідність запровадження механізму аукціонів на ринок зеленої енергетики висловлювала нардеп Ольга Бєлькова. На її думку, з нинішнім "зеленим" тарифом подальше стрімке нарощування "зеленої" генерації призведе або до стрімкого підвищення тарифу на е/е для всіх споживачів, або до не розрахунками з виробниками енергії — як "зеленої" енергії, так і інших видів генерації.