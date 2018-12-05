Власник ОККО розповів, чому Хомутиннік продав свою частку в "Галнафтогаз"

Хомутиннік володів близько 15% акцій "Концерну Галнафтогаз".

Віталій Хомутиннік володів близько 15% акцій "Концерну Галнафтогаз", він заходив в компанію як фінансовий інвестор, був в компанії тривалий час і з прибутком вийшов.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів голова Наглядової ради "Концерну Галнафтогаз" Віталій Антонов.

"Він (Хомутиннік, - ред.) сконцентрував пакет як інвестор, потримав його, а потім з прибутком вийшов. Наскільки я знаю, він практикує такі речі. Це один з основних його бізнесів. Наші акції тоді, як і зараз, вільно продаються на ринку. Будь-який потенційний акціонер може і моніторить інформацію з публічних джерел. Якщо їм цікава компанія, чим вона живе і як планує рости, вони купують акції", - розповів Антонов.

Раніше повідомлялося, що Віталій Хомутиннік продав свою частку акцій в компанії ПАТ "Концерн Галнафтогаз" у 2013 році за 70 млн доларів.