Із "Центренерго" за три роки було виведено 14 млрд грн – учасник конкурсу з приватизації

Представники компанії "Баланс-Груп", яка є одним з учасників конкурсу на приватизацію ПАТ "Центренерго", стверджують, що до розкрадання коштів останньої причетні посадовці Фонду державного майна України, члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пов'язані з найближчим соратником президента України – депутатом від Блоку Петра Порошенка Ігорем Кононенком.

Представники компанії "Баланс-Груп", яка є одним з учасників конкурсу на приватизацію ПАТ "Центренерго", заявила про розкрадання коштів підприємства на суму понад 14 млрд грн. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці "Баланс-Груп" у Facebook.

У документі, адресованому керівникам силових і правоохоронних відомств, а також українським ЗМІ, ідеться про те, що за дев'ять місяців 2018 року з ПАТ "Центренерго" було викрадено понад 5 млрд грн. 14 млрд грн – сума, нібито виведена протягом трьох років (із 2016-го до 2018-го), пише Гордон.

За даними компанії, із 2016 року діє група, до якої входять представники "Центренерго", посадовці Фонду державного майна України та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У тексті заяви йдеться про те, що всі посадовці прямо пов'язані з найближчим соратником президента України Петра Порошенка – депутатом від БПП Ігорем Кононенком.

За твердженням "Баланс-Груп", під час приватизації "Центренерго" відбувається реалізація сценарію, аналогічного спробі приватизації АТ "Криворіжсталь", результати якої невдовзі скасували.

У 2017–2018 роках члени групи нібито "всіляко вдосконалили" схеми виведення коштів із компанії, що не відображено в аудиторському звіті ПАТ "Центренерго", проведеного Ernst&Young. За даними "Баланс-груп", на послуги аудиторів із державного бюджету 2018 року було витрачено понад 84 млн грн.

"Компанія є одним з основних джерел корупційних доходів у державному секторі", – ідеться в заяві.

"Центренерго" – одна з найбільших енергогенерувальних держкомпаній України. До складу компанії входить три теплові електростанції (Вуглегірська, Зміївська та Трипільська ТЕС) сумарною потужністю 7660 МВт (приблизно 14% від загальноукраїнського показника).

7 березня 2018 року в Україні набув чинності новий закон про приватизацію. Документ передбачає розподіл об'єктів роздержавлення на дві групи – об'єкти великої та малої приватизації. Перші підлягають продажу на аукціоні, умови якого встановлює Кабінет Міністрів.

10 травня уряд затвердив список великих підприємств для приватизації у 2018 році. До нього, зокрема, входять "Центренерго", п'ять обленерго, Одеський припортовий завод, "Турбоатом", Запорізький титано-магнієвий комбінат, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Сумихімпром" та інші підприємства.

24 жовтня Кабмін опублікував умови приватизації "Центренерго". Конкурс із продажу підприємства відбудеться 13 грудня.