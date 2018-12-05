Комітет ОПЕК+ рекомендував скоротити нафтовидобуток

Зокрема, комітет порадив скоротити видобуток на 1 млн барелів на добу від рівня жовтня 2018 року.

Моніторинговий комітет ОПЕК+ рекомендував продовжити дію угоди про обмеження нафтовидобутку на півроку, до кінця червня 2019 року.

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Про це повідомив міністр нафти Оману Мухаммед Хамад аль-Румхі. На скільки саме треба знизити видобуток, він не уточнив, але зазначив, що «навіть Росія» погодилася на пропозицію комітету, передают російські ЗМІ.

Зокрема, комітет порадив скоротити видобуток на 1 млн барелів на добу від рівня жовтня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що економічна комісія ОПЕК порадила знизити обсяг нафтовидобутку, щоб «збалансувати рівень попиту і пропозиції в 2019 році». За інформацією Reuters, Росія не готова скорочувати нафтовидобуток на умовах інших учасників угоди ОПЕК+.