Встановлення лічильників газу для населення є обов'язком облгазів – Верховний суд

В установлених тарифах на газопостачання були передбачені видатки на встановлення індивідуальних лічильників газу.

Обов'язок встановлювати індивідуальні прилади обліку природного газу для населення покладено на газорозподільні організації.

Про це йдеться у висновку Великої палати Верховного суду за результатами розгляду позову фізичних осіб проти ПАТ «Криворіжгаз», повідомляє прес-служба суду.

«В установлених тарифах на газопостачання були передбачені видатки на встановлення індивідуальних лічильників газу. ПАТ «Криворіжгаз» зобов'язане надавати оплачені позивачами послуги, в тому числі, відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України №3533-VI зобов'язане забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах, в яких газ використовується тільки для приготування їжі, – до 1 січня 2018 року, оскільки розгляд справи по суті завершився до внесення змін щодо строку встановлення лічильників таким споживачам», - сказано в повідомленні.

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У суді наголосили, що відмова відповідача встановити індивідуальні лічильники позивачам суперечить вимогам законодавства, а також порушує їх права як споживачів.

«Саме на суб'єкт господарювання – газорозподільну організацію – покладено обов'язок встановлення лічильників газу для населення, і тільки він повинен вживати заходи по залученню інших джерел фінансування цих робіт й покладання такого обов'язку на споживачів неправомірно», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів підвищив ціну на газ для населення на 23,5% з 1 листопада – до 8550 грн за тисячу кубометрів.