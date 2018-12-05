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Трамп: світ не хоче високих цін на нафту

21:40, 05 грудня 2018
Енергетика
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп висловив надію на те, що країни ОПЕК збережуть поставки нафти на нинішньому рівні. Про це він написав у своєму твіттері.

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«Світ не хоче високих цін на нафту, вони йому не потрібні», — зазначив Трамп.

Він також додав, що сподівається на те, що ОПЕК не буде додатково обмежувати видобуток нафти.

Раніше повідомлялося, що нафта марки Brent подорожчала на 5% на очікуваннях щодо угоди ОПЕК+.

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Теги: #Трамп#ціна на нафту