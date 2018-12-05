Трамп: світ не хоче високих цін на нафту

Він також додав, що сподівається на те, що ОПЕК не буде додатково обмежувати видобуток нафти.

Президент США Дональд Трамп висловив надію на те, що країни ОПЕК збережуть поставки нафти на нинішньому рівні. Про це він написав у своєму твіттері.

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«Світ не хоче високих цін на нафту, вони йому не потрібні», — зазначив Трамп.

Він також додав, що сподівається на те, що ОПЕК не буде додатково обмежувати видобуток нафти.

Раніше повідомлялося, що нафта марки Brent подорожчала на 5% на очікуваннях щодо угоди ОПЕК+.