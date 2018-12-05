Трамп: світ не хоче високих цін на нафту
21:40, 05 грудня 2018Енергетика
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Він також додав, що сподівається на те, що ОПЕК не буде додатково обмежувати видобуток нафти.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп висловив надію на те, що країни ОПЕК збережуть поставки нафти на нинішньому рівні. Про це він написав у своєму твіттері.
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«Світ не хоче високих цін на нафту, вони йому не потрібні», — зазначив Трамп.
Він також додав, що сподівається на те, що ОПЕК не буде додатково обмежувати видобуток нафти.
Раніше повідомлялося, що нафта марки Brent подорожчала на 5% на очікуваннях щодо угоди ОПЕК+.
Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2018
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