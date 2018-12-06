На Харківщині відкрили нове газове родовище

Перспективні ресурси можуть становити 3,7 млрд куб. м блакитного палива.

Державна компанія "Укргазвидобування" заявила про відкриття нового газового родовища в Україні.

Воно розташоване на території Харківської області, повідомляє прес-служба компанії.

На етапі геологічного вивчення з'ясувалося, що запаси відкритого родовища становлять щонайменше 400 млн кубічних метрів. Перспективні ресурси родовища загалом можуть становити близько 3,7 млрд куб. м.

Родовище було відкрито у листопаді після завершення буріння та випробування пошукової свердловини, яка була закладена за результатами аналізу геологічної будови площі. Зараз компанія займається облаштуванням свердловини та введенням її у пробну експлуатацію. Також продовжуються пошуково-розвідувальні роботи на новому родовищі.

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"Укргазвидобування" зазначило, що це вже четверте нове родовище, яке було відкрито на території Харківщини. Їхні перспективні ресурси чотирьох загалом становлять 8,2 млрд куб. м блакитного палива.

Раніше повідомлялося, що глава компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв веде переговори у Лондоні з кількома великими нафтогазовими компаніями щодо розробки газових родовищ в Україні. За словами Коболєва, в України є значний потенціал для відновлення обсягу видобутку газу, який був втрачений за останні 50 років. Якщо раніше, в часи СРСР, країна видобувала близько 70 мільярдів кубометрів газу в рік, то зараз - близько 20 мільярдів кубометрів.

Для відновлення колишніх потужностей, за словами Коболєва, потрібно ввести в експлуатацію розвідані родовища, а також використовувати поклади сланцевого газу і родовища на шельфі Чорного моря.