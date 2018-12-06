"Енергоатом" почав тестувати обладнання Holtec для сховища ядерного палива

Голова «Енергоатому» зазначив, що при поводженні з відпрацьованим паливом буду застосовуватися найбільш сучасні і безпечні технології.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Рівненської АЕС почала випробування обладнання, поставлене американською компанією Holtec International для реалізації проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні випробування стартували з перевірки перевантажувального контейнера HI-TRAC, з допомогою якого паливо буде перевантажуватися в транспортний контейнер HI-STAR для подальшого перевезення в Централізоване сховище.

«Для реакторів ВВЕР - це перша розробка в світі. Ми в цьому плані є піонерами і вперше стаємо свідками виконання транспортних операцій із застосуванням реального обладнання», - сказав перед проведенням випробування президент «Енергоатому» Юрій Недашковський, додавши, що попередньо на атомних станціях України були проведені подібні випробування з використанням макета.

Голова «Енергоатому» також зазначив, що при поводженні з відпрацьованим паливом будуть застосовуватися найбільш сучасні і безпечні технології.

«Контейнери двобар'єрні, що відповідає найбільш сучасним вимогам безпеки. Не всі країни йдуть шляхом цієї технології - більшість використовують однобар'єрні - ми пішли, оскільки вважаємо, що пріоритет безпеки повинен не тільки декларуватися, але і реально впроваджуватися», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). У цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. (На Запорізькій АЕС з 2001 року експлуатується пристанційне Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.) Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури, проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

На початку липня 2017 року Держатомрегулювання видала «Енергоатому» ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Будівництво сховища стартувало 9 листопада минулого року.

У грудні 2017 року «Енергоатом» спільно з Міністерством фінансів України підписав кредитну угоду з американським агентством по страхуванню іноземних інвестицій OPIC і фондом Central Storage Safety Project Trust на суму 250 млн дол., які будуть використані для будівництва ЦСВЯП.

Введення в експлуатацію сховища планується в 2020 році.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.