"Енергоатом" почав тестувати обладнання Holtec для сховища ядерного палива
Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Рівненської АЕС почала випробування обладнання, поставлене американською компанією Holtec International для реалізації проекту будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні випробування стартували з перевірки перевантажувального контейнера HI-TRAC, з допомогою якого паливо буде перевантажуватися в транспортний контейнер HI-STAR для подальшого перевезення в Централізоване сховище.
«Для реакторів ВВЕР - це перша розробка в світі. Ми в цьому плані є піонерами і вперше стаємо свідками виконання транспортних операцій із застосуванням реального обладнання», - сказав перед проведенням випробування президент «Енергоатому» Юрій Недашковський, додавши, що попередньо на атомних станціях України були проведені подібні випробування з використанням макета.
Голова «Енергоатому» також зазначив, що при поводженні з відпрацьованим паливом будуть застосовуватися найбільш сучасні і безпечні технології.
«Контейнери двобар'єрні, що відповідає найбільш сучасним вимогам безпеки. Не всі країни йдуть шляхом цієї технології - більшість використовують однобар'єрні - ми пішли, оскільки вважаємо, що пріоритет безпеки повинен не тільки декларуватися, але і реально впроваджуватися», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). У цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. (На Запорізькій АЕС з 2001 року експлуатується пристанційне Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.) Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.
Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури, проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.
На початку липня 2017 року Держатомрегулювання видала «Енергоатому» ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Будівництво сховища стартувало 9 листопада минулого року.
У грудні 2017 року «Енергоатом» спільно з Міністерством фінансів України підписав кредитну угоду з американським агентством по страхуванню іноземних інвестицій OPIC і фондом Central Storage Safety Project Trust на суму 250 млн дол., які будуть використані для будівництва ЦСВЯП.
Введення в експлуатацію сховища планується в 2020 році.
Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International.
Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.