Голова ОПЕК припустив, що ціни на нафту досягли дна і можуть зрости до $200

На 8.40 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,08 до $48,24 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,04 до $45,19, передає Reuters.

Ціни на нафту, можливо, досягли найнижчої точки і найближчим часом почнуть рости, сказав у понеділок генеральний секретар ОПЕК Абдулла аль-Бадрі, додавши, що при недостатніх інвестиціях у видобуток через три-чотири роки ціна може піднятися до $200 за барель.

"У найближчому майбутньому ринки нафти продовжать консолідацію. Генеральний секретар ОПЕК учора сказав, що ціни досягли дна, але поки не видно, що країни ОПЕК планують обговорювати скорочення видобутку раніше середини року", - йдеться у звіті ANZ.

Читайте такожЦіни на нафту можуть впасти нижче $40 за барель - голова ОПЕКНа думку Standard Chartered, рішення ОПЕК не знижувати видобуток починає впливати на інших виробників нафти.

"Видобутку в країнах поза ОПЕК завдано шкоди, й ми очікуємо дефіциту на ринку в другому півріччі", - йдеться в звіті банку.

Запаси нафти в США минулого тижня, на думку аналітиків, зросли майже на 4 мільйони барелів. На попередньому тижні зростання запасів було максимальним за 14 років.