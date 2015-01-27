В Японії через зупинку АЕС вперше за 37 років відкрили вугільну шахту

Перша за останні 37 років така шахта відкриється цієї весни в містечку Куріяма на найпівнічнішому острові країни Хоккайдо, повідомила видобувна компанія "Саппоро даїті", передє ТАСС.

У минулому столітті у Японії була потужна вугільна промисловість, а шахтарі вважалися однією з найбільш активних і організованих груп трудящих. Однак внаслідок падіння попиту більшість шахт до 1980-тих років були закриті, що супроводжувалося бурхливими конфліктами і звільненнями. На даний час вкрай обмежений видобуток кам'яного вугілля зберігся лише на острові Хоккайдо, де ведеться, в основному, відносно недорогим відкритим способом.

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Це підвищує попит на мінеральне паливо для теплових станцій, включаючи кам'яне вугілля. За останніми офіційними даними, у 2013 році у Японії його було використано майже 128,6 млн тонн. Водночас у країні видобули лише трохи більше 1,2 млн тонн кам'яного вугілля.