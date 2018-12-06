«Укрнафта» за 11 місяців сплатила 14,4 мільярда податків

У тому числі 1,24 млрд грн сплачено в рахунок погашення простроченого податкового боргу.

Найбільша нафтовидобувна компанія України «Укрнафта» в січні-листопаді 2018 року сплатила податків на суму 14,4 млрд грн, що на 41,2 більше, ніж за весь 2017 рік, у тому числі 1,24 млрд грн - в рахунок погашення простроченого податкового боргу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Укрнафта», що входить в п'ятірку найбільших платників податків України, за січень-листопад 2018 року сплатила податків на суму 14,4 млрд грн, що на 41,2% більше, ніж за весь 2017 рік. Цього року компанія не тільки виплачує всі свої податкові зобов'язання, але й погашає прострочений податковий борг на місячній основі. Таким чином, із сплачених податків 1,24 млрд грн пішло на сплату боргу «Укрнафти», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що на кінець третього кварталу 2018 року прострочений податковий борг компанії становив 10,7 млрд грн.

«Цей показник включає в себе прострочену заборгованість самої компанії та її структурних підрозділів, а також борг по спільній діяльності. Підхід «Укрнафти» до обліку податкового боргу відповідає чинному законодавству і узгоджується з рекомендаціями незалежного зовнішнього аудитора. Переважна його частина сформувалася протягом 2014-2015 років до зміни менеджменту компанії», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року «Нафтогаз України» опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках. В ній енергетичний держхолдинг вперше визнав, що на свій розсуд використовував 10 млрд кубометрів газу, які належать «Укрнафті».

Через відмову «Нафтогазу України» погашати борг перед «Укрнафтою» у розмірі 50 млрд грн і зірваних у 2014-2015 роках з вини деяких чиновників Міненерговугілля і менеджерів «Нафтогазу» аукціонів з продажу нафти і газу, в «Укрнафти» виник борг перед державою зі сплати податків.

У липні 2015 року акціонери «Укрнафти» обрали новим головою правління компанії громадянина Великобританії Марка Роллінса. Новий голова стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

З тих пір «Укрнафта», за даними Державної фіскальної служби, входить в ТОП-5 лідерів зі сплати податків серед усіх підприємств України.

Разом з тим Роллінс неодноразово підкреслював, що «Укрнафта» зможе погасити борги із податків за умови, що «Нафтогаз України» почне погашати свої борги перед компанією.

Крім того, правління «Укрнафти» неодноразово пропонував план фінансового оздоровлення компанії шляхом досудової санації. Однак «Нафтогаз України» і Кабмін відмовляються його затверджувати і вимагають від ГФС описувати майно компанії в рахунок податкового боргу.

У 2016-2017 роках суди України за позовом «Укрнафти» приймали рішення, що зобов'язують виконавчої служби стягнути з «Нафтогазу» 2 млрд куб. м газу, а Фіскальну службу – вписати в заставу спірний обсяг газу. Однак восени 2017 року Верховний суд України скасував рішення судів нижчих інстанцій щодо списання 2 млрд куб. м природного газу в якості податкової застави та направив справу на новий розгляд.

У травні 2018 року, розглядаючи позов «Укрнафти» по-новому, Окружний адміністративний суд Києва в рамках чинного законодавства знову зобов'язав ГФС списати податкову заставу спірні 2 млрд куб. м природного газу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її частка в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом в 2017 році склала 65,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,3%. На балансі підприємства знаходиться 43 бурових установок, 1936 нафтових і 168 газових свердловин.

«Укрнафта» володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція компанії належать НАК «Нафтогаз України».