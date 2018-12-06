Міненерговугілля підвищило ціну вугілля на державних шахтах до 2800 грн/тонну

Запропонована ціна вугілля залишається істотно нижчою середньої собівартості видобутку вугільної продукції на держшахтах України.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило про планове підвищення граничної ціни на вугілля для державних видобувних підприємств. Вартість за одну тонну збільшиться на 10,4% - до 2800 гривень (без ПДВ і витрат на транспортування). Нова ціна починається діяти з 1 січня.

Протокол наради від 30 листопада, на якому розглядалося це питання, оприлюднений на сайті Міненерговугілля. У документі зазначається, що підвищення ціни на вугільну продукцію забезпечить проходження осінньо-зимового періоду 2018/2019 рр., а також поліпшить стан державних вугледобувних підприємств та створить умови для сталого функціонування підприємств ПЕК.

Також наголошується, що запропонована ціна вугілля залишається істотно нижчою середньої собівартості видобутку вугільної продукції на державних вуглевидобувних підприємствах України. Середня собівартість 1 тонни енергетичного вугілля державних вугледобувних підприємств за 10 місяців 2018 року склала 3217,1 гривні/тонна.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна повинна нарощувати видобуток власного вугілля і пріоритетно його використовувати для потреб всього енергетичного комплексу, щоб не залежати від імпортного вугілля – антрациту.