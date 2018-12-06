“Укртрансгаз» поскаржився в СБУ на облгази Фірташа - звинуватив у спробі зриву поставок

У компанії підкреслюють, що подібні дії облгазів у розпал опалювального періоду можуть викликати катастрофічні наслідки для країни.

Держкомпанія-оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» звинувачує у спробі масштабної провокації з метою зриву поставок газу споживачам у розпал опалювального періоду «Регіональну Газову Компанію», яка управляє близько 20 облгазами, що належать бізнесменові Дмитру Фірташу.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Укртрансгазу».

«3 грудня афілійовані з групою РГК компанії («РГК Трейдінг» та обласні газзбути) синхронно подали в Інформаційну платформу «Укртрансгазу» фіктивні заявки на постачання газу близько 100 споживачам по всій Україні. При цьому зазначені споживачі вже мали заведені номінації на грудень від своїх діючих постачальників, з якими у них укладені договори.

Згідно з повідомленням, такі дії компаній РГК були зафіксовані у всіх регіонах України, окрім Кіровоградської, Одеської, Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що в разі подання номінацій від кількох компаній на одного споживача, згідно з Кодексом ГТС «Укртрансгазу» необхідно додатково отримати листа підтвердження від такого споживача, що збільшує тривалість обробки номінацій.

«Зазвичай оператор ГТС може отримати в день не більше 2 подібних здвоєних заявок, як правило, внаслідок технічних помилок», - наголошується в повідомленні.

Також у компанії заявили, що наступним кроком РГК стало відключення споживачів газу під приводом відсутності номінацій.

«Наступним кроком спланованої провокації стало резонансне і демонстративне відключення газу підприємствам і установам соціальної сфери операторами ГРС (облгази), що входять в ту ж групу РГК. Відключення відбувалися, починаючи з 3 грудня, в порушення встановленої законом процедури під приводом нібито відсутності підтверджених номінацій. Їх очевидна мета – дискредитувати роботу державного підприємства «Укртрансгаз» і незаконним чином стати постачальником для ряду великих і платоспроможних споживачів газу», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що інші компанії-постачальники вчасно і коректно подають номінації/реномінації через Інформаційну платформу на грудень, які обробляються в штатному режимі.

«Зараз ситуація зловмисного подвоєння номінацій повністю врегульована співробітниками «Укртрансгазу», постачальники отримали підтвердження коректних заявок», – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в результаті масштабної спроби дестабілізації ринку природного газу «Укртрансгаз» звертається до НКРЕКП, Антимонопольного комітету, правоохоронних органів та СБУ. «З проханням здійснити всі необхідні дії щодо притягнення до відповідальності організаторів та виконавців цієї злочинної оборудки. Адже подібні незаконні дії у розпал опалювального періоду і особливо на території областей, де введено воєнний стан, можуть викликати катастрофічні наслідки для країни», - підкреслили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада «Нафтогаз України» звинуватив облгази, більшість з яких належить бізнесменові Дмитру Фірташу, в саботажі впровадження добового балансування на ринку газу України, що ставить під загрозу проходження опалювального сезону.

В кінці листопада НКРЭКУ перенесла запуск добового балансування на ринку газу України з 1 грудня на 1 березня 2018 року.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».