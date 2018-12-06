Лукашенко посперечався з Путіним про ціну на газ (відео)

Путін запропонував продовжити дискусію пізніше в закритому режимі.

Президенти Росії та Білорусії Олександр Лукашенко і Володимир Путін під час засідання саміту Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі посперечалися про ціни на газ.

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Лукашенко зазначив, що тариф «Газпрому» на транспортування природного газу для Білорусі становить майже 3 долари за 1 тис. куб. м на 100 км, а внутрішній тариф у Росії — близько 1 долара за 1000 куб. м на сто км. А в структурі ціни газу для Білорусі плата за транспортування територією Росії — понад 70%, повідомляє tut.by.

Путін відповів, що якби для Білорусі діяла ринкова ціна газу, вона б сягала $200 за тис. куб. м, а не $127 і $129.

"У нас вироблено план руху до 2025 року, коли ми повинні узгодити єдині ринки нафти, нафтопродуктів, газу. Що стосується сьогоднішньої ситуації, то вона полягає в тому, що важливий не тариф, а важлива кінцева ціна газу, в яку включається цей тариф. Але звертаю увагу на те, що сьогодні у Білорусі $129 за тисячу кубів, наступного року буде $127, а у ФРН – $250", – заявив російський президент.

Путін додав, що членство в ЄАЕС і так дає переваги. "У Білорусі не повинно бути $250. Але якщо Білорусь не мала б переваг, пов'язаних з інтеграцією, а формували б ціну на ринкових принципах, це було б не $129 і не $127, а $200. Ось в чому різниця", – додав президент Росії.

Лукашенко назвав такі розрахунки неправильними. "Це у вас неправильні розрахунки. Ми маємо гірші умови, ніж Німеччина. Начебто воювали проти Німеччини разом, а наші люди, які ще не померли після війни, мають таку ситуацію. Вони $200 мають, а ми $130, бо туди ще три тисячі кілометрів качати треба, тому й ціна така", – відповів президент Білорусі.

Після цього Путін запропонував продовжити дискусію пізніше в закритому режимі. "Коли преса покине зал, ми подискутуємо", — сказав президент Росії.

Нагадаємо, Білорусь регулярно порушує питання про зниження ціни поставок російського газу, мотивуючи це планами утворення з 2025 року єдиного ринку газу в ЄАЕС.