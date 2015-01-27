Голова Goldman Sachs прогнозує падіння цін на нафту до $30

Ціни на нафту, ймовірно, продовжать падіння і можуть опуститися до $30 за барель, вважає голова Goldman Sachs Group Inc. Гері Кон.

Як пише РБК із посиланням на Bloomberg, такий прогноз Кон дав у інтерв'ю CNBC.

«Нас, імовірно, очікує перспектива низьких цін на довгий час», - заявив колишній нафтотрейдер, який став інвестиційним банкіром.

За кілька годин до Кона генеральний секретар ОПЕК Абдалла аль-Бадрі заявив, що через три-чотири роки ціни на нафту можуть піднятися до $200 за бар., якщо компанії перестануть інвестувати у видобуток. На його думку, в короткостерміновій перспективі котирування повинні почати підвищуватися, оскільки ціни досягли дна.

Читайте такожГолова ОПЕК припустив, що ціни на нафту досягли дна і можуть зрости до $200Із червня 2014 року нафта подешевшала майже на 60%. Члени ОПЕК відмовилися знижувати рівень видобутку при тому, що США різко наростили темпи видобутку до максимуму за останні 30 років. Низькі ціни, однак, зробили видобуток сланцевої нафти неприбутковим, і компанії, зайняті в цій сфері, почали закривати бурові.

На торгах лондонської електронної біржі ICE березневі ф'ючерси на постачання нафти марки Brent 27 січня опустилися нижче $48 за бар. і продовжили зниження. На 11:25 мск вартість становила $47,71 за бар, але через 10 хвилин відскочила до $48,02.