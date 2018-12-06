ОПЕК попередньо домовилася про скорочення видобутку - Reuters

Очікувалося, що країни домовляться про скорочення видобутку на 1-1,4 мільйона барелів на добу.

Країни ОПЕК у четвер уклали попередню угоду про скорочення нафтовидобутку, але поки остаточно не домовилися про обсяг зниження, повідомив один із делегатів зустрічі організації у Відні.

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Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх раніше сказав, що ОПЕК сподівається на укладення угоди до кінця п'ятниці, але додав, що члени організації не можуть досягти домовленості, якщо не досягнуть компромісу з Росією, яка не входить у картель, передає Reuters.

Нагадаємо, ціни на нафту продовжили зниження під час торгів четверга після того, як ОПЕК завершила ключову зустріч без конкретного рішення щодо видобутку нафти, готуючись до обговорення питання з іншими експортерами у п'ятницю.

Очікувалося, що країни домовляться про скорочення видобутку на 1-1,4 мільйона барелів на добу, але міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх сказав перед зустріччю в четвер, що ОПЕК+ задовольнить скорочення видобутку всього на 1 мільйон барелів на добу.

Ф'ючерси на нафту сорту Brent до вечора опустилися на 3,33 відсотка до $59,51. Ф'ючерси на північноамериканську нафту WTI торгується біля позначки $50,86, на 3,84 відсотка нижче за рівень попереднього закриття.