ДТЕК отримав прибуток завдяки зростанню видобутку та зміні світових цін на енергоносії

Фінансові результати ДТЕК в 2018 році покращилися завдяки зростанню світових біржових котирувань на вугілля та газ, а також мільярдних інвестицій в нарощування обсягів виробництва, повідомили в компанії.

Ціна вугілля за останні 2 роки на світовому ринку зросла більш ніж у два рази - з $42 до 100 за тонну. Тільки з початку року ціна природного газу збільшилася з $250 до 330 за тис. куб. м.

Інвестиції у виробництво дозволяють компанії нарощувати обсяги реалізації продукції. За 13 років роботи компанія інвестувала в розвиток понад $7,6 млрд.

Зокрема, у вугільну галузь ДТЕК інвестував майже $3 млрд, що дозволило компанії з 2004 по 2017 роки наростити видобуток майже в 2 рази - до 24,8 млн тонн. Це забезпечило стабільну роботу енергосистеми України в умовах дефіциту вугілля.

Інвестиції в газовидобуток дозволили компанії збільшити виробництво в 3,3 рази з 2013 року - до 1,65 млрд куб. м природного газу щорічно. ДТЕК став найбільшим приватним газодобувачем в Україні.

Підприємства групи ДТЕК серед найбільших платників податків країни: в 2017 р. вони заплатили 22,5 млрд грн податків у бюджети різного рівня.

Як повідомлялося, згідно зі звітом компанії, за дев'ять місяців 2018 року EBITDA (операційний прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації) склала 19,0 млрд грн. Дохід групи ДТЕК за січень-вересень - 119,8 млрд грн, чистий прибуток - 3,4 млрд грн.