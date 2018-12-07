США вперше за майже 70 років продали більше нафти, ніж купили

З 26 по 30 листопада Сполучені Штати експортували на 211 тис. барелів на день більше, ніж імпортували.

Експорт нафти і нафтопродуктів зі США за підсумками минулого тижня перевищив імпорт вперше з 1949 року, повідомляє агентство Bloomberg.

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З 26 по 30 листопада Сполучені Штати експортували на 211 тис. барелів на день більше, ніж імпортували, випливає з статистики Управління інформації у сфері енергетики США (EIA). Таким чином, США стали нетто-експортером нафторесурсів вперше за майже 70 років.

Згідно зі звітом EIA, минулого тижня США експортували 3,2 млн барелів нафти і 5,8 млн барелів нафтопродуктів на добу. За той же період вони щодня імпортували 8,8 млн барелів нафти. У результаті загальний обсяг експорту (9 млн барелів) перевищив імпорт, передає «Комерсант».

Як пише Bloomberg, рекордного показника імпорт нафти в США досяг у 2005 році, коли країна отримувала 12,5 млн барелів на добу. У 2018 році обсяг імпорту в середньому щодня досягав 2,43 млн барелів. Агентство прогнозує, що експорт сирої нафти в США буде тільки зростати з прокладанням нових трубопроводів від сланцевого родовища Permian, де також планується побудувати не менше дев'яти терміналів, здатних завантажувати нафтові супертанкери.

Незважаючи на останні статистичні дані, уточнює агентство, американські нафтопереробні заводи продовжують купувати за кордоном мільйони барелів палива на день. Сполучені Штати імпортують понад 7 млн барелів сирої нафти на добу з усього світу для своїх нафтопереробних заводів, які споживають понад 17 млн барелів щодня. Завдяки цьому США стали найкращим постачальником палива у світі, зазначає Bloomberg.

На початку грудня країни ОПЕК+ принципово узгодили необхідність скорочення видобутку в першому півріччі 2019 року. Представники країн-учасниць картелю, однак, поки що не визначили ні загальний обсяг скорочення, ні квоти для кожної країни. Президент США Дональд Трамп висловлював надію, що країни-члени ОПЕК не будуть знижувати обсяг поставок нафти на світовий ринок.