«Вжарити по перше число»: Гройсман хоче покарати облгази Фірташа за надмірні нарахування у платіжках

Прем'єр порадив українцям платити лише за фактично спожитий газ.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернеться до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням перевірити і покарати регіональні газопостачальні підприємства за надмірні нарахування для споживачів у платіжках за газ.

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Про це прем'єр заявив під час Години запитань до уряду в Раді.

«Я підготував доручення і звернуся до міністра енергетики (Ігор Насалик - УНІАН), до Національної комісії (НКРЕКП - УНІАН), яка є незалежною, але має повноваження для контролю і перевірки. Їм (облгазам - УНІАН) потрібно вжарити по перше число. Вони монополісти просто вже сіли всім на шию і звісили ноги. Вони мають за це платити величезні штрафи, якщо вони знущаються над людьми», - сказав Гройсман.

«Платите лише за фактично спожитий газ, платите не більш як 8,55 грн за кубометр, все інше є шахрайством з боку газопостачальних компаній», - додав він.

Відповідаючи на чергове запитання народних депутатів з цієї проблеми, прем'єр наголосив, що наступної середи, 12 грудня, уряд на своєму засіданні створить спеціальну комісію, до якої увійдуть представники уряду і НКРЕКП для глобальної перевірки облгазів.

Загалом питання необґрунтованих дій облгазів неодноразово порушувалося народними депутатами під час Години запитань до уряду. Так, наприклад, народний депутат Олег Барна повідомив, що крім необґрунтованих нарахувань облгази також накладають штрафні санкції на школи, лікарні, дитсадки і дрібних підприємців Тернопільщини за використання неперевірених газових лічильників протягом 3 років.

«Таким чином, це або їх корупційна схема, по якій вони усвідомлено не перевіряли лічильники, щоб потім нарахувати штрафи, або вони спеціально дозволяли користуватися несправним газовим обладнанням, що ставило під загрозу життя дітей і дорослих», - зазначив Барна.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада НКРЕКП заборонила облгазам проводити донарахування в платіжки за природний газ.

Причиною такого рішення став проведений моніторинг ринку, який показав, що переважна більшість операторів газорозподільних мереж у платіжних документах за жовтень цього року здійснила донарахування побутовим споживачам обсягів газу в середньому до 1,5%, які враховують різницю в приведенні до стандартних умов.