У Києві газ для населення подорожчав майже на 23%

Нові тарифи діятимуть до кінця 2019 року.

Компанія "Київгаз" опублікувала нові тарифи на газ для населення України, що на 22,8% вище за раніше діючі тарифи.

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Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Згідно з повідомленням, тариф для споживачів з лічильниками з 1 листопада становить 8,55 гривні за 1 кубометр (з ПДВ), що на 22,8% більше раніше діючого тарифу.

Разом з тим, тариф для мешканців без газового лічильника становить 28,21 гривні на місяць за одну особу; за відсутності центрального гарячого водопостачання – 46,16 гривні; з газовою плитою та газовим водонагрівачем – 89,76 гривні.

Нові тарифи будуть діяти до 31 грудня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів підвищив ціну на газ для населення на 23,5% з 1 листопада – до 8550 гривень за тисячу кубометрів.