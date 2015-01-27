Імпортний газ для України через дешеву нафту має коштувати близько $200 - експерт

Реальна ціна на імпортний газ для України в 2015 році, на тлі різкого падіння світових цін на нафту і значних запасів «блакитного палива» в ЄС, має становити близько 200 дол. за тис. куб. м.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав президент Центру «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

«Цього року буде деескалація ціни на газ пропорційно падінню вартості нафти, практично дворазовому. Відповідно, другий, третій і четвертий квартал ціна на газ знижуватиметься. Реальна ціна для України, без викрутасів «Газпрому», має бути близько 200 доларів», - сказав він.

За словами експерта, в підземних сховищах ЄС є великі запаси газу, які європейські споживачі не використовують через відносно теплу зиму 2014-2015 рр.

«Після завершення опалювального сезону в ЄС залишаться колосальні надлишки газу в сховищах зважаючи на теплу зиму, і компанії скидатимуть його на спотовому ринку», - відзначає Гончар.

«Якщо влітку 2014 року ціна газу на споті була нижча за 200 доларів, а нафта ще була за 100 доларів, то влітку цього року може відбутися повернення за цінами на газ до рівня десятка років тому», - сказав він.

Крім цього, на думку експерта, Україна в 2015 році матиме можливість вибирати, у кого придбати дешевше газ: у європейських компаній чи у «Газпрому».

«Але найбільша проблема буде не в газі, а в грошах на його закупівлю», - наголошує Гончар.

Читайте також«Нафтогаз» готовий до нових переговорів із «Газпромом» за участю Єврокомісії

Як повідомляв УНІАН, Україна з 25 січня збільшила імпорт природного газу з Євросоюзу на 30% - до 42,7 млн. куб. м в добу.

Таким чином, добові постачання газу з ЄС перевищують імпорт із РФ приблизно на 10%.

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації до України скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, з ЄС – зріс удвічі, до 5,1 млрд кубометрів.

Ціна російського газу для України в 4-му кварталі 2014 року становила 378 дол. за тис. куб. метрів, у першому кварталі 2015 року - 365 дол. у зв'язку з динамікою ціни на нафту. Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови поставок російського газу до України, а також ціну палива має визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом навесні цього року.

Україна чекає рішення Стокгольмського арбітражу щодо цінової суперечки на газ між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом» у першій половині 2016 року.

Детальніше читайте на сайті УНІАН у статті «Експерт: «Газпром» повинен просити Україну купити газ».