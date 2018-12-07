Гройсман прокоментував багатомільярдний позов «Нафтогазу» до уряду: де здоровий глузд

Прем'єр пообіцяв найняти найкращих юристів для захисту інтересів держави.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман засумнівався в наявності здорового глузду у менеджменту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» через позовні вимоги компанії до уряду щодо компенсації збитків за постачання газу для потреб населення за пільговою ціною.

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«Я дивуюся тому, що державна компанія «Нафтогаз» подала в суд на уряд України, щоб ми їм повернули 56 млрд грн компенсації між ринковою ціною і тією, яку ми встановлюємо (для населення - УНІАН). Де здоровий глузд менеджменту державної компанії? Я їм про це вже сказав», - заявив Гройсман під час Години запитань до уряду в Раді.

«Ми будемо захищати інтереси держави, і мільярдних збитків ми не допустимо. Я буду все робити для того, щоб об'єднати найкращих юристів, щоб захищати інтереси держави», - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада найбільша газовидобувна компанія України «Укргазвидобування», 100% акцій якої належить «Нафтогазу», звернулася до Господарського суду Києва з проханням стягнути в рахунок відшкодування збитку 56,8 млрд грн компенсації з Кабінету міністрів за пільгові поставки природного газу для населення.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що «Нафтогаз» просить у Кабміна передбачити в держбюджеті-2019 230 млрд грн на підтримку власної діяльності і компенсацію витрат щодо поставок газу для населення.

23 січня 2018 року «Нафтогаз» і його дочірня газовидобувна компанія «Укргазвидобування» вже зверталися до Кабміну з вимогою виплатити їм близько 111 млрд грн компенсації за те, що ці компанії протягом двох років виконували збиткові для них і держави спеціальні зобов'язання на ринку газу, тобто поставляли газ для потреб населення через посередників - приватні регіональні газопостачальні компанії.

У компанії також послалися на низку виграних судових спорів проти Кабміну і рішення суду, яке зобов'язує уряд розробити механізм визначення компенсації і виплатити її. Також керівництво «Нафтогазу» розкритикувало діючий механізм спецзобов’язань на ринку газу і заявило, що поточна система призводить до багатомільярдних втрат держави, вона має бути терміново скасована і замінена прозорими ринковими умовами.