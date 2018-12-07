Підвищення ціни вугілля для держшахт поліпшить ситуацію із зарплатами в секторі - Федерація роботодавців ПЕК

Рішення підвищити вартість тонни вугілля для державних вугледобувних підприємств до 2,8 тис грн. за тонну дозволить держпідприємствам зменшити дефіцит обігових коштів і, таким чином, забезпечити своєчасну виплату заробітної плати шахтарям.

Таку думку висловив Руслан Богданов, радник Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України.

"Підвищення ціни вугілля для держшахт позитивно позначиться на держпідприємствах, вони ще трохи наблизяться до своєї собівартості, у них зменшиться касовий розрив в оборотних коштах, відповідно, може змінитися ситуація із систематичною невиплатою зарплат. Для держсектора це добре", - зазначив Руслан Богданов.

На його думку, рівень ціни за тонну 2,8 тис грн. не покриває середню собівартість видобутку за держшахтам.

"Середня собівартість – 3,2 тис грн. за тонну, 2,8 тис грн./тонна не покриває середню собівартість. Шахта - інвестиційно-ресурсне підприємство, там потрібно інвестувати і розвивати, а зараз шахти живуть впроголодь - їх собівартість залежить від обсягів видобутку, а щоб знижувати собівартість, потрібно інвестувати в розвиток", - вважає експерт.

На його думку, в Україні також може знизитися потреба в імпортному вугіллі, якщо станеться збільшення обсягу видобутку вугілля всередині України.

Як раніше повідомлялося, Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило про планове підвищення з 1 січня 2019 року граничної ціни на вугілля для державних видобувних підприємств. Вартість за одну тонну збільшиться на 10,4% - до 2,8 тис грн. Нагадаємо, на думку народного депутата Михайла Бондаря, підвищення ціни на вугілля для державних підприємств до 2,8 тис грн. за тонну позитивно вплине на рівень видобутку вугілля в Україні і знизить залежність від імпортного вугілля.