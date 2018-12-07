Підвищення ціни вугілля для держшахт поліпшить ситуацію із зарплатами в секторі - Федерація роботодавців ПЕК
Таку думку висловив Руслан Богданов, радник Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України.
"Підвищення ціни вугілля для держшахт позитивно позначиться на держпідприємствах, вони ще трохи наблизяться до своєї собівартості, у них зменшиться касовий розрив в оборотних коштах, відповідно, може змінитися ситуація із систематичною невиплатою зарплат. Для держсектора це добре", - зазначив Руслан Богданов.
На його думку, рівень ціни за тонну 2,8 тис грн. не покриває середню собівартість видобутку за держшахтам.
"Середня собівартість – 3,2 тис грн. за тонну, 2,8 тис грн./тонна не покриває середню собівартість. Шахта - інвестиційно-ресурсне підприємство, там потрібно інвестувати і розвивати, а зараз шахти живуть впроголодь - їх собівартість залежить від обсягів видобутку, а щоб знижувати собівартість, потрібно інвестувати в розвиток", - вважає експерт.
На його думку, в Україні також може знизитися потреба в імпортному вугіллі, якщо станеться збільшення обсягу видобутку вугілля всередині України.
Як раніше повідомлялося, Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило про планове підвищення з 1 січня 2019 року граничної ціни на вугілля для державних видобувних підприємств. Вартість за одну тонну збільшиться на 10,4% - до 2,8 тис грн. Нагадаємо, на думку народного депутата Михайла Бондаря, підвищення ціни на вугілля для державних підприємств до 2,8 тис грн. за тонну позитивно вплине на рівень видобутку вугілля в Україні і знизить залежність від імпортного вугілля.