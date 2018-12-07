Суд не задовольнив клопотання Фонду держмайна про припинення банкрутства "Центренерго" – експерт енергоринку Марунич

Фонд держмайна клопотав про негайне припинення процедури банкрутства ПАТ "Центренерго" через заплановану на 13 грудня 2018 року приватизацію контрольного пакета компанії, заявив директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

6 грудня на черговому засіданні суду у справі про банкрутство "Центренерго" колегія суддів не задовольнила клопотання Фонду державного майна України про припинення процедури банкрутства і перенесла розгляд цього питання на 2019 рік, повідомив на своїй сторінці у Facebook директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

"В ході судового засідання фонд клопотав про негайне припинення процедури банкрутства ПАТ "Центренерго" у зв'язку з наміченою на 13 грудня 2018 року приватизацією контрольного пакета компанії, який належить державі. Як у подібній ситуації проводити конкурс з продажу, запитаєте ви? Моя відповідь: не проводити. Адже буде вкрай абсурдно, якщо в такій ситуації конкурс з продажу "Центренерго" таки відбудеться", – зазначив експерт.

"Центренерго" – одна з найбільших енергогенерувальних держкомпаній України. До складу компанії входять три теплові електростанції (Вуглегірська, Зміївська та Трипільська ТЕС) сумарною потужністю 7660 МВт (приблизно 14% від загальноукраїнського показника).

Компанія із 2004 року – у процедурі банкрутства за позовом вугільного підприємства "Ровенькиантрацит". Рішення суду про відкриття апеляційного провадження від 7 листопада цього року опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

10 травня уряд затвердив список великих підприємств для приватизації у 2018 році. До нього, зокрема, входить і "Центренерго". 24 жовтня Кабмін опублікував умови приватизації підприємства. Конкурс призначено на 13 грудня.

У понеділок один з учасників конкурсу на приватизацію ТОВ "Баланс-Груп" зробив відкриту заяву про розкрадання в ПАТ "Центренерго" на суму понад 14 млрд грн. Заявник звинуватив в організації злочинної схеми президента України Петра Порошенка, нардепа від БПП Ігоря Кононенка, групу посадових осіб Фонду державного майна і Нацкомісії України, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які є довіреними особами організаторів.

Кредитор "Центренерго" заявив про фальсифікацію даних фінансової звітності з використанням аудиторської групи "Ernst&Young", послуги якої на суму $3 млн оплачено з державного бюджету. У заяві зазначено, що під виглядом приватизації реалізують схему розкрадання майна "Центренерго", а проведену приватизацію організовано в інтересах Порошенка та Кононенка. Вимоги ж самого ТОВ "Баланс-Груп" до ПАТ "Центренерго" перевищують 1 млрд грн.

Глава Фонду державного майна Віталій Трубаров заявляв у Facebook, що введення воєнного стану та інші обставини не завадять проведенню 13 грудня 2018 року конкурсу з приватизації "Центренерго".