«Центренерго» до кінця тижня оголосить міжнародний тендер на купівлю 3 млн тонн вугілля
15:24, 27 січня 2015Енергетика
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Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» планує до кінця тижня оголосити міжнародний тендер на купівлю 3 млн тонн вугілля для своїх теплоелектростанцій.
"Центренерго" хоче купити 3 млн тонн вугілля / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі із пресою та чиновниками на Трипільської теплоелектростанції у Київській області сказав в.о. комерційного директора «Центренерго» Сергій Лук'янов.
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«Ми протягом двох-трьох днів оголошуємо міжнародний тендер на купівлю 3 млн тонн вугілля на рік», - сказав Лук'янов. За його словами, закупівля вугілля за міжнародним тендером дозволить показати громадськості прозорість процедури, щоб потім не було ніяких зауважень і скандалів.
Раніше УНІАН повідомляв, що «Центренерго» хоче взяти кредит на 350 млн гривень.
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