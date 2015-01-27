«Центренерго» до кінця тижня оголосить міжнародний тендер на купівлю 3 млн тонн вугілля

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі із пресою та чиновниками на Трипільської теплоелектростанції у Київській області сказав в.о. комерційного директора «Центренерго» Сергій Лук'янов.

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«Ми протягом двох-трьох днів оголошуємо міжнародний тендер на купівлю 3 млн тонн вугілля на рік», - сказав Лук'янов. За його словами, закупівля вугілля за міжнародним тендером дозволить показати громадськості прозорість процедури, щоб потім не було ніяких зауважень і скандалів.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Центренерго» хоче взяти кредит на 350 млн гривень.