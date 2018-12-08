Країни ОПЕК домовилися з РФ скоротити видобуток нафти

Добовий видобуток нафти з наступного року мають скоротити до 1,2 мільйона барелів, домовилися після дводенних переговорів представники країн ОПЕК і Росії. На тлі новин ціни на нафту підскочили.

Світові ціни на нафту підскочили на понад чотири відсотки - до 63,7 долара за барель - після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та партнерські країни, включаючи Росію (так звана ОПЕК+), домовилися у п'ятницю, 7 грудня, скоротити видобуток нафти.

Як повідомляє DW, з 1 січня 2019 року видобуток нафти має бути обмежений на рівні 1,2 мільйона барелів на добу.

Очікується, з січня на країни ОПЕК буде доводитись 800 тисяч барелів на добу, а решта 400 тисяч барелів - на країни, які не є членами організації, заявив міністр нафти Іраку Тамер аль-Гадбан після завершення дводенних переговорів у Відні. Іран, який перебуває під санкціями США, не бере участі в цій домовленості.

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Російський міністр енергетики Олександр Новак підтвердив намір скоротити видобуток до 1,2 мільйона барелів на добу. При цьому він зазначив, що ринок буде перенасичений протягом першої половини року.

Нагадаємо, з початку жовтня цього року світові ціни на нафту знизилися приблизно на 30 відсотків через збільшення пропозиції одночасно зі зменшенням попиту. Президент США Дональд Трамп перед зустріччю країн-членів ОПЕК закликав організацію до того, щоб зберегти низкі ціни на сировину.